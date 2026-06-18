NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine JetBlue Airways-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen JetBlue Airways-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 10 Jahren wurde die JetBlue Airways-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen JetBlue Airways-Anteile letztlich bei 16,30 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 613,497 JetBlue Airways-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.06.2026 3 147,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 5,13 USD belief. Das entspricht einem Minus von 68,53 Prozent.

JetBlue Airways wurde am Markt mit 1,93 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at