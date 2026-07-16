JetBlue Airways Aktie
WKN: 541867 / ISIN: US4771431016
|Langfristige Anlage
|
16.07.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine JetBlue Airways-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das JetBlue Airways-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 18,64 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 5,365 JetBlue Airways-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.07.2026 auf 5,59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 29,99 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 70,01 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von JetBlue Airways belief sich zuletzt auf 1,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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