NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine JetBlue Airways-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in JetBlue Airways-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem JetBlue Airways-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die JetBlue Airways-Aktie bei 16,31 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die JetBlue Airways-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 613,121 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 4,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 593,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74,06 Prozent verringert.

JetBlue Airways wurde am Markt mit 1,61 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at