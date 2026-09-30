KLA Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Profitable KLA-Investition?
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30.09.2026 16:03:40
NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA von vor 10 Jahren eingefahren
Am 30.09.2016 wurde die KLA-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren KLA-Anteile an diesem Tag 6,97 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die KLA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 143,451 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.09.2026 28 192,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 196,53 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 28 192,51 USD, was einer positiven Performance von 2 719,25 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von KLA belief sich jüngst auf 247,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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