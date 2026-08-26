NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in KLA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der KLA-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 33,38 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das KLA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 299,625 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen KLA-Aktien wären am 25.08.2026 54 933,33 USD wert, da der Schlussstand 183,34 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 449,33 Prozent gleich.

Der Börsenwert von KLA belief sich jüngst auf 236,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at