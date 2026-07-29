KLA Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Rentables KLA-Investment?
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29.07.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KLA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der KLA-Aktie statt. Diesen Tag beendete die KLA-Aktie bei 31,94 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 31,306 KLA-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.07.2026 5 973,14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 190,80 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 497,31 Prozent.
Insgesamt war KLA zuletzt 265,55 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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