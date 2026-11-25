Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in KLA gewesen.

Vor 10 Jahren wurden KLA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der KLA-Aktie betrug an diesem Tag 8,23 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die KLA-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,155 KLA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 1 624,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 133,65 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 1 524,53 Prozent.

KLA war somit zuletzt am Markt 190,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at