KLA Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Lukrativer KLA-Einstieg?
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KLA von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden KLA-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der KLA-Aktie betrug an diesem Tag 8,23 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die KLA-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,155 KLA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 1 624,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 133,65 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 1 524,53 Prozent.
KLA war somit zuletzt am Markt 190,07 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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