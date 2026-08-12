NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KLA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren KLA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die KLA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 93,55 USD. Bei einem KLA-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,069 KLA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.08.2026 auf 200,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 214,28 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 114,28 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von KLA belief sich zuletzt auf 252,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at