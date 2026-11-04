KLA Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Lukrative KLA-Investition?
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04.11.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KLA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das KLA-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 119,35 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das KLA-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,838 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 130,88 USD, da sich der Wert eines KLA-Anteils am 03.11.2026 auf 156,20 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 30,88 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von KLA bezifferte sich zuletzt auf 199,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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