NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KLA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in KLA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 28.10.2016 wurde das KLA-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7,47 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die KLA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 339,405 Anteilen. Die gehaltenen KLA-Papiere wären am 27.10.2026 205 813,02 USD wert, da der Schlussstand 153,66 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1 958,13 Prozent zugenommen.

Am Markt war KLA jüngst 200,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at