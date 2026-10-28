KLA Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Profitable KLA-Anlage?
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28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KLA-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 28.10.2016 wurde das KLA-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 7,47 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die KLA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 339,405 Anteilen. Die gehaltenen KLA-Papiere wären am 27.10.2026 205 813,02 USD wert, da der Schlussstand 153,66 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1 958,13 Prozent zugenommen.
Am Markt war KLA jüngst 200,80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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