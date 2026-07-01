NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KLA-Investment von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in KLA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem KLA-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der KLA-Aktie betrug an diesem Tag 31,17 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die KLA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,208 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 967,83 USD, da sich der Wert einer KLA-Aktie am 30.06.2026 auf 301,71 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 867,83 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von KLA betrug jüngst 363,37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at