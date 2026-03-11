NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA-Tencor von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in KLA-Tencor-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der KLA-Tencor-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das KLA-Tencor-Papier an diesem Tag 296,36 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das KLA-Tencor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 33,743 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.03.2026 gerechnet (1 452,94 USD), wäre das Investment nun 49 026,18 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 49 026,18 USD, was einer positiven Performance von 390,26 Prozent entspricht.

Der KLA-Tencor-Wert an der Börse wurde auf 189,89 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at