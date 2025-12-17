NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA-Tencor von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KLA-Tencor-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem KLA-Tencor-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 259,68 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das KLA-Tencor-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,385 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 471,11 USD, da sich der Wert einer KLA-Tencor-Aktie am 16.12.2025 auf 1 223,37 USD belief. Mit einer Performance von +371,11 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von KLA-Tencor bezifferte sich zuletzt auf 161,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at