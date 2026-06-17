NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA-Tencor von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in KLA-Tencor-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das KLA-Tencor-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das KLA-Tencor-Papier bei 89,30 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,198 KLA-Tencor-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 16.06.2026 auf 237,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 657,67 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 165,77 Prozent angezogen.

KLA-Tencor wurde am Markt mit 334,64 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at