KLA-Tencor Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Profitabler KLA-Tencor-Einstieg?
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17.06.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA-Tencor von vor einem Jahr abgeworfen
Das KLA-Tencor-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das KLA-Tencor-Papier bei 89,30 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 11,198 KLA-Tencor-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 16.06.2026 auf 237,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 657,67 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 165,77 Prozent angezogen.
KLA-Tencor wurde am Markt mit 334,64 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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