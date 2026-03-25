KLA-Tencor Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Performance unter der Lupe
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25.03.2026 16:04:13
NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA-Tencor von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der KLA-Tencor-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 721,85 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die KLA-Tencor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,385 Anteilen. Die gehaltenen KLA-Tencor-Aktien wären am 24.03.2026 2 169,69 USD wert, da der Schlussstand 1 566,19 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 116,97 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von KLA-Tencor belief sich zuletzt auf 205,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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