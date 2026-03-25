NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA-Tencor von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KLA-Tencor-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der KLA-Tencor-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 721,85 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die KLA-Tencor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,385 Anteilen. Die gehaltenen KLA-Tencor-Aktien wären am 24.03.2026 2 169,69 USD wert, da der Schlussstand 1 566,19 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 116,97 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von KLA-Tencor belief sich zuletzt auf 205,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at