KLA-Tencor Aktie

KLA-Tencor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865884 / ISIN: US4824801009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 25.03.2026 16:04:13

NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in KLA-Tencor von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KLA-Tencor-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der KLA-Tencor-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 721,85 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 USD in die KLA-Tencor-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,385 Anteilen. Die gehaltenen KLA-Tencor-Aktien wären am 24.03.2026 2 169,69 USD wert, da der Schlussstand 1 566,19 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 116,97 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von KLA-Tencor belief sich zuletzt auf 205,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu KLA-Tencor Corp.

mehr Nachrichten