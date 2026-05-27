NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KLA-Tencor-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in KLA-Tencor-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der KLA-Tencor-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der KLA-Tencor-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 461,19 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das KLA-Tencor-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,168 KLA-Tencor-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 26.05.2026 auf 2 011,39 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 361,30 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 336,13 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte KLA-Tencor einen Börsenwert von 246,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at