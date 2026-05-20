KLA-Tencor Aktie

KLA-Tencor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865884 / ISIN: US4824801009

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Profitables KLA-Tencor-Investment? 20.05.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KLA-Tencor-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen KLA-Tencor-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem KLA-Tencor-Papier statt. Zur Schlussglocke war die KLA-Tencor-Aktie an diesem Tag 790,29 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,127 KLA-Tencor-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 1 740,58 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 220,25 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 120,25 Prozent vermehrt.

KLA-Tencor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 229,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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