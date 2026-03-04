KLA-Tencor Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Frühe Investition
|
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KLA-Tencor von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 04.03.2023 wurden KLA-Tencor-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 381,53 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die KLA-Tencor-Aktie investierten, hätten nun 2,621 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen KLA-Tencor-Aktien wären am 03.03.2026 3 777,82 USD wert, da der Schlussstand 1 441,35 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 277,78 Prozent vermehrt.
KLA-Tencor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 201,18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu KLA-Tencor Corp.
Aktien in diesem Artikel
|KLA-Tencor Corp.
|1 262,80
|-0,32%