NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KLA-Tencor von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KLA-Tencor-Aktie Investoren gebracht.

Am 04.03.2023 wurden KLA-Tencor-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 381,53 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die KLA-Tencor-Aktie investierten, hätten nun 2,621 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen KLA-Tencor-Aktien wären am 03.03.2026 3 777,82 USD wert, da der Schlussstand 1 441,35 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 277,78 Prozent vermehrt.

KLA-Tencor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 201,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at