KLA-Tencor-Anlage im Blick 04.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KLA-Tencor-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen KLA-Tencor-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das KLA-Tencor-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 408,27 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,245 KLA-Tencor-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 355,54 USD gerechnet, wäre die Investition nun 332,02 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 232,02 Prozent zugenommen.

KLA-Tencor erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 184,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

