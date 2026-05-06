KLA-Tencor Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|Rentable KLA-Tencor-Anlage?
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06.05.2026 16:04:08
NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KLA-Tencor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem KLA-Tencor-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die KLA-Tencor-Anteile bei 315,89 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,166 KLA-Tencor-Aktien im Depot. Die gehaltenen KLA-Tencor-Aktien wären am 05.05.2026 5 485,77 USD wert, da der Schlussstand 1 732,90 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 448,58 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von KLA-Tencor belief sich zuletzt auf 224,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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