NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KLA-Tencor-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in KLA-Tencor-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem KLA-Tencor-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die KLA-Tencor-Anteile bei 315,89 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,166 KLA-Tencor-Aktien im Depot. Die gehaltenen KLA-Tencor-Aktien wären am 05.05.2026 5 485,77 USD wert, da der Schlussstand 1 732,90 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 448,58 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von KLA-Tencor belief sich zuletzt auf 224,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at