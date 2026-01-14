KLA-Tencor Aktie

WKN: 865884 / ISIN: US4824801009

KLA-Tencor-Investition im Blick 14.01.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KLA-Tencor-Investment von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die KLA-Tencor-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das KLA-Tencor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die KLA-Tencor-Aktie bei 303,88 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,329 KLA-Tencor-Papiere. Die gehaltenen KLA-Tencor-Papiere wären am 13.01.2026 474,47 USD wert, da der Schlussstand 1 441,82 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 374,47 Prozent.

Der Börsenwert von KLA-Tencor belief sich zuletzt auf 187,73 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

