KLA-Tencor Aktie
WKN: 865884 / ISIN: US4824801009
|KLA-Tencor-Investition im Blick
|
14.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Wert KLA-Tencor-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KLA-Tencor-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde das KLA-Tencor-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die KLA-Tencor-Aktie bei 303,88 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,329 KLA-Tencor-Papiere. Die gehaltenen KLA-Tencor-Papiere wären am 13.01.2026 474,47 USD wert, da der Schlussstand 1 441,82 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 374,47 Prozent.
Der Börsenwert von KLA-Tencor belief sich zuletzt auf 187,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
