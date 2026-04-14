NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lakeland Financial-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Lakeland Financial-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Lakeland Financial-Aktie bei 30,41 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Lakeland Financial-Aktie investierten, hätten nun 32,888 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.04.2026 gerechnet (60,96 USD), wäre das Investment nun 2 004,82 USD wert. Das entspricht einem Plus von 100,48 Prozent.

Der Marktwert von Lakeland Financial betrug jüngst 1,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at