NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde das Lakeland Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Lakeland Financial-Papier bei 54,94 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,820 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 112,90 USD, da sich der Wert eines Lakeland Financial-Papiers am 20.07.2026 auf 62,03 USD belief. Mit einer Performance von +12,90 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Lakeland Financial belief sich jüngst auf 1,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at