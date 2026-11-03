NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lakeland Financial von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lakeland Financial-Investment verdienen können.

Die Lakeland Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Lakeland Financial-Aktie an diesem Tag bei 57,59 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Lakeland Financial-Aktie investiert hat, hat nun 1,736 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.11.2026 107,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61,84 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 7,38 Prozent gesteigert.

Am Markt war Lakeland Financial jüngst 1,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at