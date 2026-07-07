Lakeland Financial Aktie

Lakeland Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923140 / ISIN: US5116561003

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Hochrechnung 07.07.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lakeland Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lakeland Financial-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurden Lakeland Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Lakeland Financial-Anteile bei 30,71 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,566 Lakeland Financial-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 009,99 USD, da sich der Wert eines Lakeland Financial-Anteils am 06.07.2026 auf 61,72 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 2 009,99 USD, was einer positiven Performance von 101,00 Prozent entspricht.

Lakeland Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,56 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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