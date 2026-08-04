NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lakeland Financial-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lakeland Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Lakeland Financial-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 34,47 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Lakeland Financial-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 290,079 Lakeland Financial-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2026 gerechnet (62,91 USD), wäre das Investment nun 18 248,89 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 82,49 Prozent.

Der Marktwert von Lakeland Financial betrug jüngst 1,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at