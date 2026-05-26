Lakeland Financial Aktie

Lakeland Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923140 / ISIN: US5116561003

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Lakeland Financial-Anlage im Blick 26.05.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lakeland Financial-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Lakeland Financial eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Lakeland Financial-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 51,30 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 19,493 Lakeland Financial-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 167,64 USD, da sich der Wert eines Lakeland Financial-Anteils am 22.05.2026 auf 59,90 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,76 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Lakeland Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 1,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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