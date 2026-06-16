NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lakeland Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lakeland Financial-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Lakeland Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lakeland Financial-Anteile betrug an diesem Tag 58,66 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,047 Lakeland Financial-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.06.2026 auf 60,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 034,95 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,49 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Lakeland Financial belief sich jüngst auf 1,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at