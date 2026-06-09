NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lakeland Financial von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Lakeland Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Lakeland Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 32,85 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3,044 Lakeland Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.06.2026 181,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 59,68 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 81,66 Prozent angezogen.

Lakeland Financial wurde am Markt mit 1,50 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at