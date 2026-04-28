Lakeland Financial Aktie

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WKN: 923140 / ISIN: US5116561003

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Profitables Lakeland Financial-Investment? 28.04.2026 16:04:24

NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lakeland Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Lakeland Financial-Aktien gewesen.

Lakeland Financial-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 50,67 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lakeland Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,974 Lakeland Financial-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 121,47 USD, da sich der Wert einer Lakeland Financial-Aktie am 27.04.2026 auf 61,55 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21,47 Prozent angewachsen.

Lakeland Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,56 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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