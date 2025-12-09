NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lakeland Financial von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurde die Lakeland Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 74,57 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lakeland Financial-Aktie investiert, befänden sich nun 134,102 Lakeland Financial-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.12.2025 auf 58,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 863,75 USD wert. Mit einer Performance von -21,36 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Lakeland Financial belief sich jüngst auf 1,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at