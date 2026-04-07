NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lakeland Financial von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lakeland Financial-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Lakeland Financial-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Lakeland Financial-Anteile bei 68,08 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,469 Lakeland Financial-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Lakeland Financial-Papiers auf 58,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,74 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 14,26 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für Lakeland Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 1,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at