WKN: 923140 / ISIN: US5116561003

Lakeland Financial-Performance im Blick 17.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lakeland Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Lakeland Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Lakeland Financial-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28,12 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 355,619 Lakeland Financial-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.02.2026 auf 61,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 838,55 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 118,39 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Lakeland Financial betrug jüngst 1,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

