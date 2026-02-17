NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lakeland Financial-Investment von vor 10 Jahren verdient

Lakeland Financial Aktie
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Lakeland Financial-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 28,12 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 355,619 Lakeland Financial-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.02.2026 auf 61,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 838,55 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 118,39 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Lakeland Financial betrug jüngst 1,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
