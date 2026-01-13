Lakeland Financial Aktie

WKN: 923140 / ISIN: US5116561003

Rentables Lakeland Financial-Investment? 13.01.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert Lakeland Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lakeland Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Lakeland Financial eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Lakeland Financial-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 59,46 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Lakeland Financial-Aktie investierten, hätten nun 1,682 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 56,88 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,66 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 4,34 Prozent verkleinert.

Lakeland Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,46 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

