NASDAQ Composite Index-Wert Lam Research-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Lam Research eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Lam Research-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Lam Research-Anteile bei 412,01 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Lam Research-Papier investiert hätte, hätte er nun 24,271 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 111,28 USD, da sich der Wert eines Lam Research-Papiers am 12.07.2023 auf 622,60 USD belief. Das entspricht einem Plus von 51,11 Prozent.

Lam Research markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 83,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at