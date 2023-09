NASDAQ Composite Index-Wert Lam Research-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lam Research verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das Lam Research-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Lam Research-Anteile an diesem Tag 432,00 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,315 Lam Research-Aktien. Die gehaltenen Lam Research-Aktien wären am 06.09.2023 1 611,67 USD wert, da der Schlussstand 696,24 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 61,17 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Lam Research zuletzt 92,66 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at