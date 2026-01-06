Lancaster Colony Aktie

Lancaster Colony für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858141 / ISIN: US5138471033

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lancaster Colony-Investment im Blick 06.01.2026 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Lancaster Colony-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 06.01.2016 wurde die Lancaster Colony-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 115,72 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Lancaster Colony-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,642 Lancaster Colony-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 401,92 USD, da sich der Wert einer Lancaster Colony-Aktie am 05.01.2026 auf 162,23 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 401,92 USD entspricht einer Performance von +40,19 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lancaster Colony belief sich zuletzt auf 4,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lancaster Colony Corp.mehr Nachrichten