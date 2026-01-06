Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|Lancaster Colony-Investment im Blick
|
06.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor 10 Jahren eingefahren
Am 06.01.2016 wurde die Lancaster Colony-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 115,72 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Lancaster Colony-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,642 Lancaster Colony-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 401,92 USD, da sich der Wert einer Lancaster Colony-Aktie am 05.01.2026 auf 162,23 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 401,92 USD entspricht einer Performance von +40,19 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Lancaster Colony belief sich zuletzt auf 4,52 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!