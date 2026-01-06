NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Lancaster Colony-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 06.01.2016 wurde die Lancaster Colony-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 115,72 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Lancaster Colony-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,642 Lancaster Colony-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 401,92 USD, da sich der Wert einer Lancaster Colony-Aktie am 05.01.2026 auf 162,23 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 401,92 USD entspricht einer Performance von +40,19 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lancaster Colony belief sich zuletzt auf 4,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at