NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lancaster Colony-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Lancaster Colony-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Lancaster Colony-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Lancaster Colony-Papier bei 102,32 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,977 Lancaster Colony-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Lancaster Colony-Aktie auf 164,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 161,10 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 61,10 Prozent gleich.

Lancaster Colony war somit zuletzt am Markt 4,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at