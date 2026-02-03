Lancaster Colony Aktie

Lancaster Colony für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858141 / ISIN: US5138471033

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 03.02.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lancaster Colony-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Lancaster Colony-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Lancaster Colony-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 99,23 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Lancaster Colony-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,776 Lancaster Colony-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.02.2026 gerechnet (173,91 USD), wäre die Investition nun 17 525,95 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 75,26 Prozent.

Lancaster Colony war somit zuletzt am Markt 4,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lancaster Colony Corp.

mehr Nachrichten