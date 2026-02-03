NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lancaster Colony-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Lancaster Colony-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Lancaster Colony-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 99,23 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Lancaster Colony-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 100,776 Lancaster Colony-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.02.2026 gerechnet (173,91 USD), wäre die Investition nun 17 525,95 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 75,26 Prozent.

Lancaster Colony war somit zuletzt am Markt 4,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at