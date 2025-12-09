NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lancaster Colony-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Lancaster Colony-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Lancaster Colony-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 110,89 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Lancaster Colony-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,018 Lancaster Colony-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lancaster Colony-Aktie auf 158,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 430,34 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 43,03 Prozent vermehrt.

Lancaster Colony wurde am Markt mit 4,39 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

