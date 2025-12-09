Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|Lohnende Lancaster Colony-Investition?
|
09.12.2025 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lancaster Colony-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Lancaster Colony-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 110,89 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Lancaster Colony-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,018 Lancaster Colony-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lancaster Colony-Aktie auf 158,61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 430,34 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 43,03 Prozent vermehrt.
Lancaster Colony wurde am Markt mit 4,39 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lancaster Colony Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu Lancaster Colony Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lancaster Colony Corp.
|135,00
|-0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX schließt höher -- DAX zum Handelsende im Plus -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentierte, verbuchte auch der deutsche Leitindex Gewinne. An der Wall Street schlugen die Indizes unterschiedliche Richtungen ein. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.