NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lancaster Colony von vor 3 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lancaster Colony-Aktien verlieren können.

Lancaster Colony-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 200,84 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,498 Lancaster Colony-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lancaster Colony-Aktie auf 166,92 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,89 Prozent verringert.

Der Lancaster Colony-Wert an der Börse wurde auf 4,65 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at