NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lancaster Colony-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Lancaster Colony eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 09.06.2023 wurde das Lancaster Colony-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 198,33 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 50,421 Lancaster Colony-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 493,87 USD, da sich der Wert einer Lancaster Colony-Aktie am 08.06.2026 auf 108,96 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 45,06 Prozent.

Lancaster Colony wurde am Markt mit 2,95 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at