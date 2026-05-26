Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|Lohnende Lancaster Colony-Investition?
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26.05.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde das Lancaster Colony-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 120,66 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,829 Lancaster Colony-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Lancaster Colony-Aktien wären am 22.05.2026 95,31 USD wert, da der Schlussstand 115,00 USD betrug. Die Abnahme von 100 USD zu 95,31 USD entspricht einer negativen Performance von 4,69 Prozent.
Zuletzt verbuchte Lancaster Colony einen Börsenwert von 3,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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