NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurde die Lancaster Colony-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Lancaster Colony-Papier bei 130,08 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Lancaster Colony-Aktie investierten, hätten nun 0,769 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 88,22 USD, da sich der Wert einer Lancaster Colony-Aktie am 17.08.2026 auf 114,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,78 Prozent verringert.

Lancaster Colony war somit zuletzt am Markt 3,19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at