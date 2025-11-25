Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|Frühe Investition
|
25.11.2025 16:05:09
NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lancaster Colony-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Lancaster Colony-Anteile an diesem Tag 205,32 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Lancaster Colony-Papier investiert hätte, hätte er nun 48,704 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2025 auf 167,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 138,03 USD wert. Damit wäre die Investition um 18,62 Prozent gesunken.
Zuletzt ergab sich für Lancaster Colony eine Börsenbewertung in Höhe von 4,74 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
