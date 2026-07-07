NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Lancaster Colony-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Lancaster Colony-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Lancaster Colony-Aktie bei 189,32 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,528 Lancaster Colony-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.07.2026 auf 112,33 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 59,33 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 40,67 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lancaster Colony belief sich zuletzt auf 3,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at