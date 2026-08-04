NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Lancaster Colony eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Lancaster Colony-Papier statt. Diesen Tag beendete die Lancaster Colony-Aktie bei 193,32 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Lancaster Colony-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,173 Lancaster Colony-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 572,88 USD, da sich der Wert einer Lancaster Colony-Aktie am 03.08.2026 auf 110,75 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 42,71 Prozent verringert.

Am Markt war Lancaster Colony jüngst 2,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at