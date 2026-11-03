Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|Investmentbeispiel
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03.11.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lancaster Colony von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Lancaster Colony-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 162,09 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 61,694 Lancaster Colony-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 843,73 USD, da sich der Wert einer Lancaster Colony-Aktie am 02.11.2026 auf 110,93 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 31,56 Prozent verkleinert.
Der Marktwert von Lancaster Colony betrug jüngst 2,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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