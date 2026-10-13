Lancaster Colony Aktie
WKN: 858141 / ISIN: US5138471033
|Lukratives Lancaster Colony-Investment?
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13.10.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lancaster Colony-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Lancaster Colony-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Lancaster Colony-Papier bei 134,32 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Lancaster Colony-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 74,449 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 535,74 USD, da sich der Wert einer Lancaster Colony-Aktie am 12.10.2026 auf 101,22 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 24,64 Prozent.
Zuletzt verbuchte Lancaster Colony einen Börsenwert von 2,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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