NASDAQ Composite Index-Wert Lancaster Colony-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lancaster Colony-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde die Lancaster Colony-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Lancaster Colony-Papier an diesem Tag bei 161,45 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Lancaster Colony-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,619 Lancaster Colony-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lancaster Colony-Aktie auf 116,22 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 71,99 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,01 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Lancaster Colony eine Marktkapitalisierung von 3,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at